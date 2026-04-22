Torna Estate in Castello Musica dibattiti e solidarietà

Torna l’edizione 2026 di “We Love Castello”, un evento che si svolgerà dal 14 maggio al 13 settembre e che coinvolge musica, incontri e iniziative di solidarietà. La manifestazione è promossa dal Comune di Brescia e dalla Fondazione Brescia Musei, in collaborazione con Palcogiovani, Kitchen e 94 Investimenti. La cooperativa Sinapsi si occuperà del coordinamento generale dell’evento.

Estate in Castello tra musica, incontri e solidarietà. Torna l’edizione 2026 di “ We Love Castello “, promossa da Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei insieme a Palcogiovani, Kitchen, 94 Investimenti, dal 14 maggio al 13 settembre, col coordinamento della cooperativa bresciana Sinapsi. Saranno ancora più di 30 le associazioni, i gruppi culturali e gli organizzatori coinvolti nel progetto e nel palinsesto; novità di quest’anno, la collaborazione con l’Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale Esterna, con cui sono stati coinvolti una decina di giovani tra i 20 e i 30 anni, inseriti in percorsi di misure alternative alla detenzione. Cuore della rassegna è Cage 9, spazio eventi polifunzionale nella Fossa Viscontea.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Torna Estate in Castello. Musica, dibattiti e solidarietà Notizie correlate “Castello Blues” torna a Castelfranco Piandiscò: musica, gusto e spettacoloArezzo, 01 aprile 2026 – Castelfranco Piandiscò si prepara ad accogliere la seconda edizione di “Castello Blues”, l’appuntamento dedicato alla grande... Taranto, torna l’Hangar Swing Night tra musica e solidarietàTarantini Time QuotidianoIl fascino intramontabile dello swing e il valore della solidarietà si incontrano nella seconda edizione dell’evento “Hangar... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Dal 14 maggio torna We Love Castello per animare l’estate di Brescia; Brescia: torna We Love Castello; I concerti più attesi della prossima estate in Italia; Trentino, inizia l'estate dei castelli. Dal 14 maggio torna We Love Castello per animare l’estate di Brescia x.com Con l’arrivo dell’estate torna il problema del caldo nelle aziende Temperature elevate in capannoni e officine incidono su comfort, sicurezza e produttività. Td Group propone per il 2026 il noleggio stagionale di raffrescatori evaporativi: soluzioni flessibili, fa facebook