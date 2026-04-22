Torna Estate in Castello Musica dibattiti e solidarietà

Da ilgiorno.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna l’edizione 2026 di “We Love Castello”, un evento che si svolgerà dal 14 maggio al 13 settembre e che coinvolge musica, incontri e iniziative di solidarietà. La manifestazione è promossa dal Comune di Brescia e dalla Fondazione Brescia Musei, in collaborazione con Palcogiovani, Kitchen e 94 Investimenti. La cooperativa Sinapsi si occuperà del coordinamento generale dell’evento.

Estate in Castello tra musica, incontri e solidarietà. Torna l’edizione 2026 di “ We Love Castello “, promossa da Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei insieme a Palcogiovani, Kitchen, 94 Investimenti, dal 14 maggio al 13 settembre, col coordinamento della cooperativa bresciana Sinapsi. Saranno ancora più di 30 le associazioni, i gruppi culturali e gli organizzatori coinvolti nel progetto e nel palinsesto; novità di quest’anno, la collaborazione con l’Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale Esterna, con cui sono stati coinvolti una decina di giovani tra i 20 e i 30 anni, inseriti in percorsi di misure alternative alla detenzione. Cuore della rassegna è Cage 9, spazio eventi polifunzionale nella Fossa Viscontea.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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