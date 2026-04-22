Supplenze docenti 2026 nuovi interpelli alla ricerca di insegnanti

Per l'anno scolastico 202526, è stata confermata la procedura di interpello per le supplenze docenti, come indicato nell'ordinanza ministeriale n. 882024. Gli interpelli verranno avviati una volta che le graduatorie saranno esaurite, cioè quando non ci saranno più candidati disponibili ad accettare gli incarichi di supplenza. La procedura si applica alle assunzioni in assenza di insegnanti già iscritti nelle graduatorie.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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NUOVI INTERPELLI AGGIORNATI A MARTEDI' 21 APRILE - https://www.scuolainforma.news/interpelli-supplenze-docenti-2025-26-le-pagine-degli-uffici-scolastici-con-tutti-gli-avvisi-in-aggiornamento/fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQBMA - facebook.com facebook

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