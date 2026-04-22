SuperEnalotto cambiano i giorni delle estrazioni | quando andare a caccia del jackpot milionario

Le estrazioni del Lotto e del SuperEnalotto subiranno variazioni nel calendario a causa delle festività del 25 aprile e del 1° maggio 2026. In quei giorni, le estrazioni previste saranno spostate rispetto alle date abituali, con l’obiettivo di adattarsi alle esigenze del calendario festivo. Questa modifica riguarda sia le estrazioni ordinarie che quelle speciali, e si applica in modo temporaneo soltanto per il periodo indicato.

Le estrazioni del Lotto e del SuperEnalotto cambiano calendario in occasione delle festività del 25 aprile e del 1° maggio 2026. Una rimodulazione prevista dal regolamento ufficiale, che interviene ogni volta che un concorso coincide con una giornata festiva nazionale. Il meccanismo è semplice: le estrazioni non vengono cancellate, ma rinviate alla prima data utile. Un sistema che garantisce la continuità del gioco, evitando vuoti nel calendario ma introducendo uno slittamento a catena delle date successive. Il primo cambiamento riguarda Festa della Liberazione. L’estrazione prevista per sabato 25 aprile non si terrà regolarmente: il concorso del SuperEnalotto viene infatti posticipato a lunedì 27 aprile 2026.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 16/04/2026

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