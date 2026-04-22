. Questa sera, mercoledì 22 aprile 2026, va in onda il meglio di Stasera tutto è possibile 2026, la nuova edizione dello show condotto da Stefano De Martino. Nel cast ritroviamo tutti gli ospiti che hanno reso cult il programma. Confermatissimi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia, con le sue imitazioni delle grandi donne della tv. Ecco le anticipazioni di questa sera. Anticipazioni: cast, ospiti e giochi di oggi. Ogni settimana a Stasera tutto è possibile abbiamo visto vecchi e nuovi amici: comici, attori, personaggi dello spettacolo, pronti a mettersi gioco con le varie prove che non prevedono né vincitori né vinti, ma solo tante risate.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Stasera tutto è possibile 2026: anticipazioni, ospiti, cast e giochi di oggi (il meglio di)

STASERA TUTTO È POSSIBILE - ANTICIPAZIONI PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA MERCOLEDÌ 8 APRILE 2026 SU RAI 2

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