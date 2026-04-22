Nelle ultime ore si sono diffuse voci di una crisi tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, alimentate da alcune dichiarazioni di Gabriele Parpiglia sui social. La notizia ha subito attirato l’attenzione di follower e media, che hanno iniziato a seguire gli sviluppi della vicenda. Nel frattempo, alcuni post e uscite notturne dei due protagonisti sono stati interpretati come possibili segnali di tensione.

Le indiscrezioni sulla possibile rottura tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno scosso l'ambiente dei social dopo le dichiarazioni rilasciate da Gabriele Parpiglia. L'influencer ha alimentato i dubbi sulla stabilità della coppia, nata nel 2020 durante il Grande Fratello Vip 5, riportando episodi che coinvolgono entrambi i protagonisti in contesti differenti. Dinamiche tra social e vita privata: il caso Prelemi Il legame tra i due personaggi, soprannominati dai fan con il termine Prelemi, h .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salemi e Pretelli: voci di crisi tra uscite notturne e nuovi post

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