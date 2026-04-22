Ryanair | Carburante a sufficienza per maggio ma giugno è a rischio La Gran Bretagna più esposta

Ryanair ha dichiarato di avere abbastanza carburante per mantenere i voli programmati fino a maggio, ma ha segnalato che a giugno potrebbe esserci una carenza. La compagnia ha sottolineato che il Regno Unito è tra le aree più a rischio di problemi legati alle scorte di carburante. La crisi energetica e le tensioni sulla regione dello Stretto di Hormuz continuano a influenzare le operazioni del settore aereo, creando incertezze sulla disponibilità di risorse.

Dublino, 22 aprile 2026 – Con la crisi energetica e le incognite su Hormuz, le compagnie aeree navigano a vista. Le aziende produttrici di petrolio “dicono che non ci saranno rischi di approvvigionamento durante maggio, ma non siamo sicuri per quanto riguarda giugno”, fa presente oggi l'amministratore delegato di Ryanair, Michael O' Leary. Le certezze a breve termine valgono per tutti i Paesi europei, non per la Gran Bretagna, “che importa il combustibile dal Kuwait”. Gli altri “si riforniscono di dalla Norvegia, dall'Africa Occidentale, dagli Stati Uniti e dalla Russia”. Hanno qualche certezza in più dunque, “anche se non si può mai dire". Se al momento non c’è carenza di scorte, esiste però un problema di costo del carburante, che è alla base delle cancellazioni dei voli che a cui già stiamo assistendo.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ryanair: “Carburante a sufficienza per maggio, ma giugno è a rischio. La Gran Bretagna più esposta” Notizie correlate Carburante a rischio per i voli, scattano le prime limitazioni in 4 aeroporti italiani. Ryanair: «Abbiamo forniture fino a maggio»In quattro aeroporti italiani viene segnalata una «disponibilità ridotta» o «limitata» di carburante per gli aerei almeno fino alla tarda serata del... Carburante a rischio per i voli, scattano le prime limitazioni in 4 aeroporti italiani. Ryanair: «Abbiamo forniture fino a maggio»In quattro aeroporti italiani viene segnalata una «disponibilità ridotta» o «limitata» di carburante per gli aerei almeno fino alla tarda serata del... Altri aggiornamenti Ryanair: Carburante a sufficienza per maggio, ma giugno è a rischio. La Gran Bretagna più espostaL’ad della compagnia irlandese: Con la guerra e la gestione Trump i prezzi del jet fuel resteranno alti. Se il costo resta a 150 dollari al barile, alcuni vettori falliranno. Un bene per il nostro bu ... msn.com Ryanair, allarme carburante: «Scorte di cherosene non garantite per giugno, si rischia lo stop a partire dal Regno Unito»L'amministratore delegato Michael O' Leary, conversando con la stampa nel corso del Media Day presso il quartier generale di Dublino, ha fatto sapere che la compagnia aerea irlandese rimane fiduciosa ... ilmattino.it