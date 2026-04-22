Roseto Valfortore riparte | Let’s begin il risveglio di un borgo che guarda avanti

Roseto Valfortore ha ripreso le attività dopo le recenti frane che avevano causato isolamento e difficoltà nel paese. Nonostante le sfide, il borgo si sta rimettendo in movimento, con iniziative e interventi per superare le problematiche causate dagli eventi naturali. La comunità locale si prepara a guardare avanti, cercando di ripristinare la normalità e di riprendere le proprie routine quotidiane.

Nonostante l’isolamento imposto dalle frane e le difficoltà degli ultimi giorni, Roseto Valfortore non si è lasciata scoraggiare. Ha scelto, invece, di reagire con determinazione, trasformando un momento critico in un’occasione concreta di rilancio.Da questa volontà nasce “LET’S BEGIN: il.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Roseto Valfortore: frana, distrutto un pezzo di strada provinciale. Il paese è isolato Dalla notteScriveva intorno alla scorsa mezzanotte Giuseppe Nobiletti, presidente della Provincia di Foggia: “quello che temevamo è successo. Panoramica sull’argomento Si parla di: Roseto Valfortore riparte | Let’s Begin il risveglio di un borgo che guarda avanti. Roseto Valfortore riparte: Let’s Begin, il risveglio di un borgo che guarda avantiRoseto Valfortore riparte: Let's Begin, il risveglio di un borgo che guarda avanti Nonostante l’isolamento imposto dalle frane e le difficoltà degli ... ilsipontino.net ROSETO ISOLATA Roseto Valfortore ancora isolato: esercito e vigili del fuoco al lavoro per riaprire le stradeBARI – 6 aprile 2026 – Proseguono senza sosta le operazioni per ripristinare i collegamenti con Roseto Valfortore, il piccolo comune dei Monti Dauni isolato da cinque giorni a causa dell’alluvione che ... statoquotidiano.it