Renato Zero – L’ora zero tour 2026

Da dailyshowmagazine.com 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Messina il concerto di Renato Zero si conclude con il tutto esaurito al PalaRescifina. I biglietti sono stati venduti prima dell’inizio dello spettacolo e il pubblico ha occupato ogni posto disponibile. L’evento ha coinvolto numerosi fan, creando un’atmosfera di entusiasmo e partecipazione. La serata fa parte del tour “L’ora zero 2026” e ha visto un’ampia presenza di spettatori che hanno seguito il concerto con grande attenzione.

Messina accoglie Renato Zero con il calore delle grandi occasioni. Al PalaRescifina, sold out e carico di attesa, i “sorcini” riempiono ogni ordine di posti già molto prima dell’inizio, trasformando il palazzetto in una comunità emotiva pronta a cantare, ricordare, riflettere. L’ingresso in scena è teatrale, come da tradizione. Non è solo un concerto: è un racconto. Zero apre con un’atmosfera quasi sacrale, introducendo il filo conduttore del tour – la vita, la fragilità umana e il concetto universale di “madre”, che attraversa tutto lo spettacolo.   Per quasi tre ore, lo show alterna momenti di leggerezza e passaggi profondamente intensi.   Sul palco si fondono musica, teatro e parola: un solo cambio d’abito, scenografie evocative e interventi parlati trasformano il live in un viaggio emotivo più che in una semplice scaletta.🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

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