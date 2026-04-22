Il 20 aprile 2026, il sindaco metropolitano facente funzioni ha firmato una determina per l’assunzione di nove nuovi collaboratori presso l’ufficio di supporto della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Questa decisione riguarda l’inserimento di personale nella struttura amministrativa locale, senza specificare i ruoli o le qualifiche richieste. L’obiettivo è rafforzare l’organico e migliorare le attività operative dell’ente.

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ha disposto il 20 aprile 2026 l’inserimento di nove nuovi collaboratori all’interno dell’ufficio di supporto della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il provvedimento, formalizzato con il decreto numero 34, definisce nuovi incarichi fiduciari volti a supportare la carica amministrativa nelle attività di controllo e indirizzo, in conformità con quanto stabilito dall’articolo 90 del Testo unico degli enti locali. I dettagli tecnici delle nuove assunzioni e la composizione dello staff. L’atto amministratto firmato da Versace delinea una struttura lavorativa diversificata per i nuovi ingressi, distinguendo tra profili con responsabilità dirigenziali e collaborazioni part-time.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: Versace amplia lo staff con 9 nuove nomine

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