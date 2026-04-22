A aprile 2026, l'Inps effettuerà i pagamenti dell'Assegno unico universale seguendo le date stabilite nel calendario ufficiale. Il beneficio verrà erogato anche in questo mese, come previsto dalla programmazione dell'ente previdenziale. Le date precise degli accrediti saranno rese note dall'Inps, che ha confermato che il pagamento sarà effettuato nel rispetto delle scadenze stabilite.

Quando pagano l'Assegno unico ad aprile 2026? Ecco le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L’ Assegno Unico Universale viene pagato anche ad aprile 2026 secondo il calendario fissato dall’INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l’accredito è previsto nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 aprile 2026. Calendario dei pagamenti di aprile 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell’ISEE o delle coordinate di pagamento, l’Assegno Unico sarà accreditato il 20 e 21 aprile 2026. Per le nuove domande, il pagamento della prima rata viene effettuato di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della richiesta.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Quando pagano l'Assegno unico ad aprile 2026? Ecco le date dell'accredito nel calendario dell'Inps

Pagamenti Assegno Unico Gennaio 2026 ecco la prima data ( in anticipo )

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Quando pagano l'Assegno unico ad aprile 2026? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'Inps; Quando pagano l' Assegno unico ad aprile 2026? Scopri le date dell' accredito nel calendario dell' Inps; Assegno unico: 3,3 miliardi di euro alle famiglie nel primo bimestre 2026; Quando pagano l' Assegno unico ad aprile 2026? Consulta le date dell' accredito nel calendario dell' Inps.

Assegno unico di aprile 2026: date di pagamento, importi e arretratiEcco quando arriva l’assegno unico di aprile 2026, quali importi spettano e cosa controllare per non perdere arretrati. investireoggi.it

Pagamento Assegno Unico ad aprile 2026: date di accredito Inps e i nuovi importi in base all’ISEEL’assegno unico di questo mese verrà accreditato tra il 20 e il 21 aprile 2026 alle famiglie per le quali la rata non ha subito nessuna variazione rispetto ... fanpage.it

L'importo dell'assegno di mantenimento non è sempre uguale, cambia in base all'inflazione. Cosa succederebbe se qualcuno si rifiutasse di versare l'importo aggiornato - facebook.com facebook

Recuperi e salvataggi fuori programma. Domani pomeriggio assegno tutti i trovatelli. Grazie per le vostre prenotazioni (una marea!) x.com