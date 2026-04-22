Procedimenti disciplinari per i docenti | cosa sapere davvero tra accuse difesa e sanzioni DIRITTO IN CATTEDRA con avv De Martino mercoledi 22 aprile

Da orizzontescuola.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna “Diritto in cattedra”, la rubrica di Orizzonte Scuola dedicata agli aspetti giuridici della professione docente, con un nuovo appuntamento in diretta mercoledì 22 aprile alle ore 16.00 su Facebook e YouTube. Ospite l’Avv. Alessandro De Martino, che guiderà un approfondimento su uno dei temi più delicati e temuti dagli insegnanti: i procedimenti disciplinari. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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