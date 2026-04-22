Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso oggi, 22 aprile 2026, si aggira a 0,414 euro per metro cubo standard (Smc). Si tratta di un dato aggiornato che riflette le quotazioni attuali del mercato del gas all’ingrosso, con il valore del PSV che rappresenta il prezzo di riferimento per le transazioni di gas naturale. Le tendenze del momento indicano una certa stabilità rispetto alle settimane precedenti, senza variazioni significative rispetto alle quotazioni recenti.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 22 Aprile 2026, è pari a 0,414 €Smc. Questo prezzo è stato calcolato convertendo la quotazione media giornaliera del PSV, pari a 43,88 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 9,7 Smc. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una tendenza al ribasso rispetto ai picchi registrati a inizio mese. Dopo aver raggiunto valori superiori a 0,598 €Smc (pari a 58,06 euroMWh) il 1 Aprile 2026, il prezzo si è progressivamente ridotto, stabilizzandosi su livelli più bassi. Negli ultimi giorni, il PSV si è mantenuto tra 0,411 €Smc e 0,439 €Smc, segnalando una fase di relativa stabilità, ma con una leggera ripresa nelle ultime 48 ore.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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