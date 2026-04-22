Nel pomeriggio di oggi, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del talk show Pomeriggio 5, condotto da Myrta Merlino, che ha preso il posto di Barbara d’Urso. La trasmissione è stata trasmessa in diretta e, successivamente, è possibile trovare la replica in diversi orari e modalità online. Per chi desidera rivedere le puntate, sono disponibili anche sui canali ufficiali e sulle piattaforme di Mediaset.

Nel pomeriggio di oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del talk show Pomeriggio 5 condotto dalla padrona di casa Myrta Merlino, succeduta a Barbara d’Urso. Non siete riuscite a vedere l’ultimo appuntamento per colpa di un impegno improrogabile? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Pomeriggio 5 del 22 Aprile in TV e streaming. Non perdiamo dunque altro tempo in chiacchiere e iniziamo subito con la nostra guida. Come e dove vedere la replica di Pomeriggio 5 del 22 Aprile. La replica dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 sarà trasmessa in TV e in streaming. A seguire tutte le soluzioni disponibili. Come rivedere Pomeriggio 5 in TV.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Pomeriggio 5, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

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