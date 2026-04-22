Durante l'Alt:Games Festival in Australia, Shuhei Yoshida ha spiegato i motivi della sua uscita dai PlayStation Studios nel 2019, affermando che il suo licenziamento è stato causato da dissensi con l’allora CEO Jim Ryan. L’ex dirigente ha parlato di una rottura legata a divergenze di vedute sulla direzione della compagnia, senza fornire dettagli ulteriori sui fatti.

Durante un recente intervento all’Alt:Games Festival in Australia, Shuhei Yoshida ha svelato i reali motivi che lo hanno portato a lasciare la guida dei PlayStation Studios nel 2019, parlando apertamente di un licenziamento causato da forti disaccordi con l’allora CEO Jim Ryan. Il veterano del settore ha chiarito come la sua uscita dalla presidenza dei SIE Worldwide Studios non fosse una scelta libera, ma una conseguenza diretta della sua volontà di non seguire le direttive di Ryan, che gli avrebbe proposto soluzioni ritenute prive di senso. Le divergenze decisionali tra la vecchia leadership e il vertice Sony. Il passaggio di consegne avvenuto circa sette anni fa, che all’epoca era stato presentato come un naturale cambio di ruoli, assume oggi una connotazione molto più netta e conflittuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - PlayStation: la verità sul licenziamento di Yoshida e lo scontro con Ryan

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