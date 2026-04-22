Perché Giulia De Lellis ha scelto di non mostrare il volto della piccola Priscilla

Giulia De Lellis ha partecipato al podcast Mamma Dilettante, parlando della sua esperienza di maternità. Ha annunciato di essere diventata madre di una bambina di nome Priscilla, nata a ottobre, frutto di una relazione con un rapper. Durante l’intervista, ha spiegato di aver deciso di non mostrare il volto della figlia sui social. La scelta è stata motivata dalla volontà di tutelare la privacy della bambina.

Ospite del podcast Mamma Dilettante, Giulia De Lellis ha raccontato la sua esperienza con la maternità; l’influencer è infatti da ottobre mamma di Priscilla, avuta con il compagno, il trapper Tony Effe, il cui vero nome è Nicolò Rapisarda. “Essere incinta per me è stato un po’ pesante, nonostante sia stata una gravidanza perfetta, è stata tosta – ha spiegato De Lellis – Lui è stato un angelo riferendosi a Tony Effe, ndr.. Ho avuto i miei momenti, ero diventata una piagnona assurda. Quando litigavamo, lui mi ricordava che non era reale. Mi facevo delle paranoie, io non sono gelosa, ma in gravidanza gli facevo delle scenate. L’ho tritato”. Insieme dal 2024, la trentenne romana e il cantante hanno deciso di avere un figlio “dopo neanche un anno che stavamo insieme.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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