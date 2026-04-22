Paolo Maggis le rotte dell’arte | Uscire dai soliti club fare ricerca C’è un mondo da scoprire ancora

Paolo Maggis è un artista che si dedica principalmente alla pittura, ma utilizza anche la scrittura come mezzo di espressione. Ha affermato di voler uscire dai circuiti artistici più conosciuti e di intraprendere percorsi di ricerca. In alcune interviste, ha parlato della possibilità di scoprire nuovi orizzonti nel mondo dell’arte ancora da esplorare, sottolineando la volontà di approfondire e sperimentare diverse modalità creative.

Paolo Maggis è un artista poliedrico, la pittura è prevalente ma usa anche la scrittura per esprimere le sue emozioni. Sua la raccolta poetica pubblicata nel 2018 con Samuele Editore, Il nome di Dio; cura, insieme a Davide Rondoni, la rubrica Arte e libertà per il magazine letterario Satisfiction. È presente, sino al 9 maggio, in una mostra realizzata dall’ Associazione 21, “ Ultimo Frame “, una riflessione sulla pittura contemporanea come linguaggio vivo e in continua trasformazione. Perché questo titolo, Ultimo Frame? "Richiama l’idea di un’immagine ferma che, come un fotogramma isolato, trattiene un momento e allo stesso tempo suggerisce molteplici narrazioni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paolo Maggis, le rotte dell’arte: "Uscire dai soliti club, fare ricerca. C’è un mondo da scoprire ancora" Notizie correlate Leggi anche: L’architettura dell’assurdo: perché il mondo ha ancora bisogno dell’arte di Escher?