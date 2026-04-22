Ottocento anni dopo San Francesco | al via la rassegna culturale Custodire l’umano costruire la pace

Che cos’è che rende davvero possibile la pace in un’epoca segnata da conflitti globali e frammentazione sociale? È questa la domanda centrale che guida il progetto culturale “Custodire l’umano, costruire la Pace: 800 anni dopo San Francesco”. La rassegna, promossa dall’Associazione culturale “Don.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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