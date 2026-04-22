Origine siciliana dei Bronzi di Riace ricerche nei fondali di Brucoli | campagna promossa dalla Regione

Una nuova campagna di ricerche nei fondali di Brucoli, nel siracusano, mira a raccogliere dati sull’origine dei Bronzi di Riace, noti capolavori dell’archeologia. Promossa dalla Regione siciliana, l’operazione si concentra sull’analisi delle acque e dei reperti sommersi, con l’obiettivo di verificare se le statue abbiano legami con il territorio siciliano. La ricerca si inserisce in un progetto più ampio di studio sulle provenienze e le storie di questi importanti manufatti.

L’archeologia ha bisogno di dati per supportare le ipotesi e la Regione siciliana ha deciso di vederci chiaro sulla possibile provenienza dei Bronzi di Riace dai fondali di Brucoli, nel Siracusano. Fino ad ora si tratta solo di segnalazioni alle quali il “Progetto pilota per la ricerca sistematica in acque profonde” potrebbe dare riscontro. Un’iniziativa promossa dalla Regione nell’ambito della collaborazione tra la Soprintendenza del Mare e Arpa Sicilia, per individuare nei fondali della costa sud-orientale nuove aree di interesse archeologico e ambientale Il tratto costiero di Brucoli è da tempo al centro dell’interesse storico-archeologico per alcune ipotesi sulla possibile provenienza dei Bronzi di Riace.🔗 Leggi su Feedpress.me

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