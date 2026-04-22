Un nuovo studio suggerisce che oltre all'età materna, potrebbero esserci altre cause legate alla sindrome di Down, includendo una componente autoimmune ancora poco studiata. La ricerca analizza possibili fattori biologici e immunologici che potrebbero contribuire alla condizione, aprendo la strada a nuove indagini scientifiche. Finora, l'attenzione si era concentrata principalmente sull'età materna, ma i risultati indicano che sono necessari ulteriori approfondimenti per comprendere appieno le origini della sindrome.

Ci potrebbe essere una componente autoimmune, finora poco esplorata, alla base della sindrome di Down, indipendentemente dall’età materna; la novità emerge da uno studio prospettico caso – controllo condotto dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, pubblicato sull’ International Journal of Molecular Sciences, che ha indagato il ruolo degli autoanticorpi materni diretti contro la zona pellucida dellìovocita. Le conclusioni a cui è giunta la nuova ricerca ribalterebbero parzialmente quanto ritenuto valido finora, ovvero che la trisomia 21 sia generalmente associata all’età materna, a causa di rischio aumentato di errori meiotici negli ovociti.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Non solo età materna: un nuovo studio propone altre possibili cause della sindrome di Down

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Non solo età materna: un nuovo studio propone altre possibili cause della sindrome di Down; Sindrome di Down, una scoperta italiana può dare la svolta; Trisomia 21, una possibile causa autoimmune dietro la sindrome di Down; Trisomia 21, anche una reazione autoimmune dietro la Sindrome di Down.

Non solo età materna: un nuovo studio propone altre possibili cause della sindrome di DownA proporre la nuova prospettiva uno studio italiano che ha analizzato diverse classi di autocorpi. gravidanzaonline.it

Sindrome di Down: non è detto che l’età della madre sia un fattore di rischioSindrome di Down: i ricercatori spiegano perché l'età della madre non è l'unico (né sempre il principale) campanello d'allarme. pazienti.it

Domenica 31 maggio dalle ore 8.30 la Veneto Speed Down Asd organizza "Carretti Race -Treschè Conca Edition" la prima discesa della Quinta per veicoli senza motori Scopri tutti i dettagli nella locandina!! Ti aspettiamo! Pro Loco Treschè Conca; V - facebook.com facebook

Trisomia 21: anche una reazione autoimmune dietro la Sindrome di Down, lo rivela uno studio. Scopri di più bit.ly/4tuBbxH #salute #health #sicurezza #ricerca #safety #disabili #support #rights #SuperAbileInail x.com