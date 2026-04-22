Naspi ad aprile 2026 quando viene pagata | consulta le possibili date di accredito

A aprile 2026, il pagamento della NASpI, l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS, è attualmente in fase di elaborazione. La prestazione si riferisce alla mensilità maturata a marzo e le possibili date di accredito saranno comunicate nelle prossime settimane. I percettori devono attendere comunicazioni ufficiali per conoscere i tempi esatti del versamento.

Naspi aprile 2026, quando viene pagata: consulta le possibili date di accredito Il pagamento della NASpI di aprile 2026 (disoccupazione INPS), relativo alla mensilità maturata a marzo, è in fase di elaborazione. Come previsto dalle prassi dell’Istituto, l’ INPS non adotta un calendario unico nazionale: le tempistiche di accredito sono individuali e variano in base alla sede territoriale competente e alla gestione della singola domanda. Previsioni per l’accredito (aprile 2026) In base all’andamento dei flussi di pagamento dei mesi precedenti, le prime erogazioni potrebbero essere disposte: Tra l’8 e il 15 aprile 2026. Si tratta di una stima basata sulle tempistiche ordinarie INPS e non di un calendario ufficiale.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Naspi ad aprile 2026, quando viene pagata: consulta le possibili date di accredito NASPI FEBBRAIO 2026: Quando arriva il pagamento INPS e come controllare gli accrediti Altri aggiornamenti Temi più discussi: Trattamento integrativo su Naspi INPS: quando arriva il quarto pagamento nel 2026?; Le Novità Normative della Settimana dal 6 al 12 aprile 2026; Pagamenti INPS maggio 2026, tutte le date in calendario; Pagamenti Inps aprile 2026, dall'Assegno unico alle pensioni fino alla NASpI: le date da segnare e la guida. Naspi anticipata 2026: tutto sulle nuove regoleCosa cambia per la Naspi anticipata? La Manovra 2026 ha ritoccato le modalità di liquidazione anticipata della NASpI per quanti intendono avviare un'attività ... leggioggi.it Naspi anticipata per aprire un’attività, stop al pagamento unico: ora arriva in due rateIl sistema a rate per la Naspi anticipata impatta sulla liquidità dei neo-imprenditori. Dalle scadenze alle sanzioni previste. Ecco come ... quifinanza.it LabTv. . Reindustrializzare il sito ex Arcelor Mittal con o senza fonderia e riassorbire i 32 operai licenziati e ora in Naspi. È l'appello del segretario della Fiom di Avellino, Giuseppe Morsa, che si rivolge alla Regione Campania per trovare una soluzione alla vic - facebook.com facebook INPS: Osservatorio CIG e NASPI Nel 2025 il tiraggio CIG è sceso al 27,3%, un punto in meno rispetto al 28,3% del 2024 Scopri di più al seguente link rb.gy/wxnfgc x.com