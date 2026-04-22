A Monteiasi riprende il progetto “Coloriamo il Mondo di Blu”, dedicato alla sensibilizzazione sull’autismo. L’iniziativa prevede vari eventi e un corteo che coinvolgeranno la comunità locale. La manifestazione mira a promuovere l’inclusione e a diffondere una maggiore consapevolezza sui temi legati all’autismo. La ripresa del progetto segna la continuazione di un percorso avviato con successo negli anni precedenti.

Tarantini Time Quotidiano Riparte a Monteiasi uno dei progetti più partecipati dedicati all’inclusione e alla sensibilizzazione sull’autismo. Si tratta di “Coloriamo il Mondo di Blu”, iniziativa promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cosimo Ciura insieme all’assessora alle Politiche Sociali Giusy Ancora. Il progetto, che negli anni ha coinvolto un numero crescente di cittadini, propone un calendario di attività pensate per tutte le fasce d’età, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza dello spettro autistico e promuovere una cultura dell’inclusione. Il primo appuntamento è in programma il 23 aprile alle ore 18, con partenza da viale Carillo insieme ai ragazzi del Centro Diurno “Dott.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Monteiasi, torna “Coloriamo il Mondo di Blu”: eventi e corteo per la consapevolezza sull’autismo

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