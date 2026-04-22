Durante una puntata di 'Cronache di Spogliatoio', il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato la situazione di Christian Pulisic, attaccante del Milan. Trevisani ha affermato che il rendimento del giocatore nel 2026 non è soddisfacente, sottolineando come negli ultimi quattro mesi abbia mostrato una presenza altalenante in campo. Ha inoltre evidenziato come Pulisic sembri aver perso la continuità che lo aveva caratterizzato in passato.

La stagione 2025-2026 di Christian Pulisic con il Milan si può, senza dubbio, dividere in due tronconi. C'è una prima parte, in cui l'attaccante statunitense ha devastato qualsiasi difesa avversaria, con 8 gol e 2 assist in 11 partite di Serie A e 2 gol in 4 partite tra Coppa Italia e Supercoppa Italiana, fino alla fine dell'anno solare 2025. E poi, purtroppo, è arrivata la seconda parte, quella relativa al 2026: in quattro mesi del nuovo anno, infatti, 'Capitan America' ha disputato 15 partite di campionato senza mettere a segno neanche una rete. Ha fornito un solo assist, lo scorso 21 marzo, nel 3-2 di 'San Siro' contro il Torino per la rete di Adrien Rabiot.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Trevisani su Pulisic: “Il suo 2026 non è guardabile. Sta avendo continuità nella discontinuità”

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