Meteo Roma del 22-04-2026 ore 06 | 15

Alle prime ore del mattino, le previsioni del tempo indicano condizioni di cielo molto nuvoloso nel Nord Italia, con possibili piogge sparse. Le temperature sono previste in diminuzione rispetto ai giorni scorsi, con valori che si aggirano intorno ai 10-12 gradi nelle zone più fredde. Le raffiche di vento saranno moderate, soprattutto lungo le coste e nelle aree montane. La giornata proseguirà con condizioni di cielo variabile e possibilità di temporali nel pomeriggio.

meteo per ritrovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino molto con le precipitazioni sparse specie sui settori Alpini con neve fino verso il 1300 1500 m Maggiori schiarite al nord-est il pomeriggio ancora dei fenomeni sulle Alpi pescheria sulla pianura padana centro-orientale tra la serata è la notte il tempo in generale miglioramento con ampie schiarite al centro al mattino c'è il nuvoloso su tutte le regioni con piogge sparse tra lazio-abruzzo è piaciuto altrove nel pomeriggio ancora precipitazioni tra lazio-abruzzo con possibili nevicate in Appennino fin verso il 1600 1800 m migliora dalla sera con ampie schiarite...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 22-04-2026 ore 06:15 COME FARE LA CARRIERA ALLENATORE MULTIPROPRIETÀ SU FC26! Notizie correlate Meteo Roma del 06-04-2026 ore 06:15meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali congeli per lo... Meteo Roma del 04-04-2026 ore 06:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito al... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Meteo Roma: oggi nubi sparse, Martedì 21 poco nuvoloso, Mercoledì 22 nubi sparse; Meteo a Roma, torna il maltempo e scatta l'allerta per temporali e raffiche di vento; Meteo Roma: oggi pioggia e schiarite, Giovedì 23 e Venerdì 24 sereno; Meteo Roma, inizio settimana con il sole ma il tempo peggiora: ecco quando arriva la pioggia. Meteo Roma – Weekend stabile con tanto sole e temperature primaverili; le previsioniBuona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un campo d’alta pressione responsabile di condizioni meteo stabili e con t ... centrometeoitaliano.it Meteo Roma: oggi nubi sparse, Martedì 21 poco nuvoloso, Mercoledì 22 pioggia e schiariteRoma, previsioni meteo per il 20/04/2026. Giornata caratterizzata da qualche nube sparsa, temperature comprese tra 13 e 23°C ... ilmeteo.it Meteo #Roma: calo termico e grecale fino a giovedì. Poi sole e caldo per il weekend del #25aprile, Massimiliano Santini . x.com Temporale LIVE su Tivoli in avvicinamento sui quartieri nord di Roma. Video del nostro Busho Parlavecchio da Nuovo Salario. Segui Meteo Lazio facebook