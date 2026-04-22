Meteo | Previsioni per giovedì 23 aprile

Il cielo a Modena sarà sereno per tutta la giornata di giovedì 23 aprile, con assenza di piogge. La temperatura massima prevista è di 19°C, mentre quella minima si aggira sui 7°C. Lo zero termico sarà a 2413 metri. La giornata si prospetta soleggiata e senza particolari variazioni nel clima.

A Modena bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2413m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio.🔗 Leggi su Modenatoday.it Previsioni meteo per giovedì 23 aprile 2026 Notizie correlate Meteo | Previsioni per giovedì 2 aprileA Modena cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Meteo | Previsioni per giovedì 9 aprileA Modena domani giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Altri aggiornamenti Temi più discussi: La primavera ci ripensa, rovesci sparsi e termometro in discesa. Nuovo peggioramento domenica prossima; Video Meteo Domani; Meteo Genova e Liguria, le previsioni per la settimana (e il 25 aprile); Meteo in Veneto, le previsioni per giovedì 16 aprile: cielo coperto, ma le temperature salgono fino a 23 gradi. Meteo, weekend del 25 aprile con sole e temperature in aumento: la tendenzaLa tendenza meteo verso il ponte del 25 aprile conferma un rinforzo dell'alta pressione da metà settimana con temperature in rialzo e tanto sole. meteo.it Meteo Italia, instabilità fino a giovedì: attesi temporali diffusi. Le previsioniL'Italia è attraversata da correnti instabili con temporali in diverse regioni con un brusco calo delle temperature. Nel weekend cambia tutto. meteo.it Allerta Meteo, irruzione fredda in atto sull'Italia: temperature in picchiata, piogge e danni al Centro. Allarme per il forte maltempo in arrivo domani al Sud! E intanto l'Italia vola sulla Luna - facebook.com facebook #Meteo #Giuliacci, bomba di primavera: "Sole e 25 gradi". Ecco dove e quando x.com