Le prime pagine di oggi

Oggi le prime pagine riportano alcuni episodi di polemica tra un giornalista russo e la presidente del Consiglio. Si parla anche di un decreto relativo alla sicurezza, approvato di recente, e del prolungamento di una misura legata alla questione migratoria. Questi temi sono stati al centro dell’attenzione nei dibattiti pubblici e sono stati oggetto di discussione in diverse sedi istituzionali.

Gli insulti di un giornalista russo a Meloni, il "decreto sicurezza", e il prolungamento del cessate il fuoco annunciato da Trump Le notizie in apertura sulle prime pagine di oggi sono gli insulti in italiano rivolti alla presidente del Consiglio Meloni da un giornalista russo durante una trasmissione della televisione russa, e la vicenda del “decreto sicurezza”, che il governo ha deciso di far approvare così com’è per poi modificare con un nuovo decreto la norma sui compensi agli avvocati che assistono persone migranti che accettano il rimpatrio volontario, sulla quale erano arrivate le contestazioni della presidenza della Repubblica....🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le prime pagine di oggi RASSEGNA STAMPA 14 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 aprile: la rassegna stampa; Le prime pagine di oggi; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 aprile: la rassegna stampa; Fotorassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani di domenica 19 aprile. Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 21 aprileStampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Fonderie, bocciatura bis: restano chiuse. Il ... salernonotizie.it Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 21 aprile 2026Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali ... msn.com Rassegna stampa: le prime pagine in foto di alcuni giornali salernitani del 22 aprile 2026 salernonotizie.it facebook Rassegna stampa Le prime pagine di oggi x.com