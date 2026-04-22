Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 22 aprile 2026

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi sono in edicola con le copertine di Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I giornali presentano notizie e aggiornamenti sulle ultime partite, risultati e eventi legati al mondo dello sport. Le immagini e i titoli principali occupano ampio spazio nelle copertine di questa giornata, offrendo una panoramica delle notizie più rilevanti in ambito sportivo.

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