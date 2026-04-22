Lazio Sarri nel post gara | Tifosi? Se dovessero venire in finale diciamo che sarei l’allenatore più felice del Mondo

Dopo la partita, l’allenatore della Lazio ha commentato le sue emozioni dicendo che, se la squadra dovesse arrivare in finale, sarebbe molto felice. In un’intervista trasmessa da Mediaset, ha descritto la gara come una delle più complicate, sottolineando anche la difficoltà del campo, che rappresenta una sfida comune per tutte le squadre europee. Non sono stati fatti altri commenti o dichiarazioni ufficiali durante l’intervista.

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