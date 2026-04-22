La testimonianza | Tutta colpa di certa cultura Conviviamo con il dolore

Sono state rese pubbliche oltre 150 pagine che ricostruiscono la tragedia avvenuta alla Lanterna Azzurra nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018, causando la morte di sei persone, tra cui cinque giovani e una madre. Il documento analizza i fatti, le mancanze e le indagini condotte, offrendo un quadro dettagliato di quella tragica sera e dei momenti che hanno portato alla perdita di vite umane.

Oltre 150 pagine che ricostruiscono la tragedia della Lanterna Azzurra. I fatti, le mancanze, le inchieste e, soprattutto, il ricordo delle sei vite spezzate in quella tremenda notte tra 7 e 8 dicembre 2018: i cinque giovanissimi Asia, Benedetta, Daniele, Emma, Mattia e una mamma, Eleonora. Nel libro "Dalla discoteca si esce senza voce, non senza vita" di Gabriele Parpiglia c’è un’intervista che scuote le coscienze. Quella a Francesco Vitali, fratello di una delle vittime. Che, a domanda "di chi è la colpa?", risponde: "La colpa di tutto questo è la cultura. È chiaro che in questo caso la cultura è impersonificata da chi quella sera è stato superficiale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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