Una combinazione tra una linea maschile, un logo ricamato e una gonna asimmetrica nera crea un look che suscita facilmente interesse e apprezzamento. La relazione tra bianco e nero, spesso considerata simbolo di dualità, continua a rappresentare due forze opposte ma complementari nella moda, mantenendo un equilibrio tra opposti che si integra in modo armonioso nel design contemporaneo.

Che il bianco e il nero siano come lo yin e lo yang della moda è ormai assodato. Due energie opposte ma complementari, interconnesse e costante equilibrio dinamico. Per questo non si può fare a meno di continuare ad amarli e a indossarli. Magari cercando sempre nuove combinazioni. Una di queste può essere, per esempio, quella che prendiamo in esame oggi, firmata Chanel, che mette insieme camicia maschile e gonna asimmetrica. Ovvero altri due elementi agli antipodi per mood e stile ma che uniti creano una sinergia unica capace di stupire. Ma dando poi un’occhiata ancora più in profondità si noterà che c’è anche dell’altro. A rendere più speciale il look arrivano anche dei dettagli fuori dal comune.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La linea maschile, il logo ricamato e l’abbinamento con la gonna asimmetrica nera creano un look di cui è davvero facile innamorarsi

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