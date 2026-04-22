Per la primavera 2026, la frangia a U si conferma come uno dei tagli più richiesti. Questo stile si adatta facilmente a diversi tipi di viso e dona un aspetto naturale e fresco. Le acconciature con frangia a U sono state proposte in molte sfilate e negozi di hairstyling come scelta di tendenza. La nuova stagione porta con sé questa variante che si distingue per la sua versatilità e favorevolezza.

Nuova stagione, nuovo taglio. O meglio, nuova frangia. E, nello specifico, i capelli frangia a U, che saranno la tendenza primavera 2026. Qualcuno la chiama anche frangia a tendina con scalatura a U, che forse rende anche meglio l’idea. Forse non sarà una novità assoluta o rivoluzionaria per qualcuno, ma per altre potrebbe essere l’occasione di osare e avere finalmente il taglio di capelli con frangia dei loro sogni per questa primavera 2026. Cos’è la frangia a U. Ancora una volta parliamo di un nome di battesimo suggestivo, proprio come possono esserlo il J-shape haircut o il C-shape haircut. Per quanto concerne i tagli di capelli, la forma a J aiuta a dare volume anche ai capeli fini, mentre il secondo ad incorniciare ed equilibrare il viso.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La frangia a U è la più bella di questa primavera: sta bene a ogni viso e fa un lifting naturale

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