la caritas diocesana fa la lista della spesa

L’assemblea dei soci del Centro di volontariato sociale della Caritas diocesana ha approvato il bilancio relativo all’attività svolta nell’anno precedente. La riunione si è svolta a Gualdo Tadino, con i partecipanti che hanno esaminato i dati economici e le iniziative portate avanti nel corso dell’ultimo anno. La discussione si è concentrata sulle attività di supporto e assistenza promosse dall’organizzazione nel territorio.

GUALDO TADINO – L’assemblea dei soci del Cvs, il Centro di volontariato sociale della Caritas diocesana, ha approvato il bilancio sull’attività svolta nell’anno appena trascorso. Con piena soddisfazione, perché la grande sede di via Monte Alago è stata frequentata da tante persone, che ci sono arrivate per offrire o fruire di servizi solidali. Sono stati ricordati i tanti settori nei quali si è articolata l’attività, tra cui: accoglienza ed ascolto, emporio solidale per quasi 200 famiglie, consegna di vestiario, trasporti, orto sociale, sartoria, recupero di invenduto nei supermercati, corsi di lingua italiana, raccolta fondi. Molteplici le...🔗 Leggi su Lanazione.it

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