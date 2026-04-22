Juventus | ultime mosse di mercato

La Juventus ha annunciato di aver fatto alcune operazioni di mercato nelle ultime settimane, anche se non tutte le trattative sono andate a buon fine. La società ha confermato di aver preso decisioni su alcuni giocatori e di aver valutato diverse possibilità, ma alcuni accordi sono stati definiti come non più praticabili. La campagna di rafforzamento della squadra prosegue, con l’obiettivo di completare la rosa prima dell’inizio della nuova stagione.

La Juventus continua a muoversi sul mercato, ma non tutte le piste restano davvero percorribili. Una delle più interessanti per il centrocampo, infatti, rischia di complicarsi sensibilmente Tra i profili seguiti dalla dirigenza bianconera c’è quello del regista del Napoli, giocatore molto apprezzato anche da Luciano Spalletti, che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: ultime mosse di mercato Bomba Juventus: Nuovo Arrivo da Urlo! Notizie correlate Kolo Muani Juventus, il francese resta in pole position per l’attacco bianconero. Le ultime novità sul giocatore e sulle mosse di Comollidi Francesco SpagnoloKolo Muani Juventus, il francese resta in pole position per rinforzare l’attacco bianconero. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Juventus, concorrenza del Liverpool per Kolo Muani: può essere il sostituto di Salah. Le mosse di Comolli per anticipare i Reds; Vlahovic-Juve, niente accordo: le ultime sul rinnovo; Milik, dentro un calvario lungo quasi due anni; Koopmeiners in uscita, la Juve ha scelto il sostituto! Balzarini: Hanno già bloccato lui. Juventus, concorrenza del Liverpool per Kolo Muani: può essere il sostituto di Salah. Le mosse di Comolli per anticipare i RedsIl Liverpool ha messo nel mirino Kolo Muani come possibile sostituto di Salah: la Juventus prepara le contromosse per non farsi superare nella corsa al francese. msn.com Juventus, c'è anche De Gea per la porta: prezzo fissato dalla FiorentinaNon solo la pista che porta al nuovo centravanti - con il nome di Robert Lewandowski in prima fila (LEGGI QUI LA PROPOSTA BIANCONERA) -,la Juventus studia le prossime mosse da compiere per quanto rigu ... calciomercato.com Teun #Koopmeiners insieme ai tifosi della #Juventus fuori dalla Continassa - facebook.com facebook #Juventus, i bomber a sorpresa Tutti i dettagli x.com