John Bolton, noto ex funzionario del Dipartimento di Stato e consigliere di diversi presidenti statunitensi, ha dichiarato che l'ex presidente avrebbe dovuto informare gli alleati riguardo a determinate decisioni. Ha inoltre affermato che la situazione in Iran riguarda anche gli interessi di altri Paesi. Bolton ha ricoperto ruoli di rilievo come rappresentante permanente all’ONU e consigliere per la sicurezza nazionale.

John Bolton è una figura di rilievo dell'apparato di potere statunitense, già funzionario al Dipartimento di Stato, consigliere strategico di numerosi presidenti, Rappresentante Permanente all'Onu e Consigliere per la Sicurezza Nazionale Usa. Senza dubbio, tra i massimi esperti di politica internazionale ed americana, a cui porre domande sull'evoluzione del conflitto mediorientale ed il futuro della leadership del Partito Repubblicano (GOP). Ambasciatore, a suo giudizio, l'Europa, compresa la Gran Bretagna, dovrebbe seguire gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran? «Sì, penso che questa sia anche la guerra dell'Europa. Credo che Trump abbia sbagliato a non consultare gli alleati della NATO prima di attaccare l'Iran.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - John Bolton: "Trump avrebbe dovuto informare gli alleati. Ma in Iran è anche la vostra guerra"

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