Il trailer di Noi due sconosciuti, l’opera cinematografica diretta da Janicke Askevold, è finalmente visibile al pubblico, anticipando l’uscita nelle sale italiane prevista per il 7 maggio. Il film, che ha già ricevuto un importante riconoscimento internazionale vincendo il Premio della Giuria Ecumenica durante la competizione al Festival del film di Locarno, mette in scena una narrazione densa che esplora i legami umani attraverso le lenti del desiderio e della verità. L’incontro tra una madre single e il donatore biologico. La trama si sviluppa attorno alla figura di Edith, una giornalista caratterizzata da una forte curiosità intellettuale che si ritrova a gestire la propria vita da madre single, dopo aver scelto il percorso dell’inseminazione artificiale per diventare genitore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Incontro proibito: il segreto tra una madre e il suo donatore

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