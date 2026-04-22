Incidente a Garbagnate coinvolta un’auto medica | quattro feriti mobilitazione dei soccorsi

Ieri sera a Garbagnate si è verificato un incidente che ha coinvolto anche un’auto medica. Sul luogo sono intervenuti numerosi soccorritori che hanno prestato assistenza ai quattro feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine. La dinamica dell’incidente e le condizioni dei feriti non sono state ancora rese note.

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