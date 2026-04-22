Nella prima pagina de Il Tempo di mercoledì 22 aprile 2026, viene pubblicata una vignetta di Osho. La notizia principale riguarda la decisione della maggioranza di proseguire senza modifiche sulla questione della sicurezza. La vignetta e il titolo evidenziano la posizione assunta dal gruppo di governo in merito a questa tematica. La copertina si concentra quindi su questa scelta politica.

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di mercoledì 22 aprile 2026. La maggioranza tira dritto sulla sicurezza. Non bastano le solite polemiche della sinistra e l'ennesima occupazione dei banchi del governo a Montecitorio, a demotivare chi, da mesi, lavora per un provvedimento che ha già subito i dovuti aggiustamenti. Dopo le interlocuzioni con il Quirinale, quindi, nessun stravolgimento. Il governo, ieri, ha posto la questione di fiducia e, dunque, nel pomeriggio odierno sarà votato il testo approvato nei giorni scorsi dal Senato. "Sul decreto che non considero un pasticcio, stiamo raccogliendo alcuni rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati.🔗 Leggi su Iltempo.it