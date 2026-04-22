Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN, il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica, è stato aggiornato a oggi, 22 aprile 2026, e si attesta a 0,120 euro per kilowattora. L’andamento e le variazioni orarie di questa cifra sono state registrate nel corso della giornata. L’indicatore rappresenta il valore di riferimento per il mercato dell’energia in Italia in questo momento.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) aggiornato a oggi, 22 Aprile 2026, si attesta a 0,120 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente, 21 Aprile 2026, si osserva che il prezzo minimo è stato registrato tra le ore 14:00 e 16:00 con 0,077 €kWh, mentre il massimo si è verificato alle ore 21:00 con 0,150 €kWh. Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle del primo pomeriggio (14:00), mentre le più costose sono state la fascia serale (21:00). Queste oscillazioni orarie evidenziano l’importanza di una gestione attenta dei consumi per ottimizzare la spesa energetica. Andamento....🔗 Leggi su Quifinanza.it

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