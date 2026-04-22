Il nodo della media distribuzione Un nuovo grande magazzino in arrivo

A San Miniato, in provincia di Pisa, è previsto l'apertura di un nuovo grande magazzino. La notizia è stata comunicata nelle ultime ore senza ulteriori dettagli sui tempi esatti di apertura o sulle dimensioni del progetto. La realizzazione di questa struttura ha suscitato attenzione tra i residenti e le autorità locali, interessate a conoscere gli aspetti legati alla gestione e all’impatto sul territorio.

San Miniato (Pisa), 22 aprile 2026 – Un nuovo grande magazzino in arrivo a San Miniato. Si apprende da una interpellanza al sindaco di Manola Guazzini (Gruppo Misto) che chiede quale sia “la catena di distribuzione interessata all’utilizzazione di questo nuovo stabilimento di media distribuzione e quali siano le categorie merceologiche interessate”. Dettagli del nuovo magazzino. Ma come si arriva fin qui. Dalla documentazione che Guazzini ha ottenuto avvalendosi del diritto di accesso agli atti risulta che il 25 novembre 2025 l’ufficio urbanistica e attività produttive del Comune di San Miniato, ha rilasciato il permesso a costruire ordinario per.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il nodo della media distribuzione.“Un nuovo grande magazzino in arrivo” Notizie correlate Iperal entra in Federdistribuzione: nuovo passo nella grande distribuzioneLa realtà nata a Castione Andevenno nel 1986 conta oggi 56 punti vendita in Lombardia e punta a rafforzare il confronto con il settore a livello... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Il nodo della media distribuzione.Un nuovo grande magazzino in arrivo; Apre al pubblico il Nodo territoriale di Napoli del Biodiversity Gateway; Le imprese del vino al Governo: bene le azioni di promozione ma resta il nodo del surplus produttivo; Medici di base Simg a congresso a Trieste: Il nodo restano le case di Comunità. IMPRESE FAMILIARI, A UDINE IL NODO DELLA CRESCITA: CONFRONTO TRA ESPERTI E AZIENDE DEL TERRITORIO Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/udine/imprese-familiari-udine-nod - facebook.com facebook Polizia locale, il nodo della nuova caserma. Comanducci cambia rotta: "Valutiamo via Tagliamento" x.com