i future sul gas chiudono in rialzo sopra 44 euro

I future sul gas naturale scambiati ad Amsterdam hanno registrato un aumento nella giornata di venerdì, chiudendo sopra i 44 euro. Il contratto ha terminato la seduta con un incremento del 5,29%, raggiungendo 44,15 euro. Questa variazione si riflette su un mercato caratterizzato da fluttuazioni di prezzo durante la sessione.

Il Ttf, il future sul gas naturale scambiato ad Amsterdam, ha chiuso la seduta in rialzo. Il derivato ha guadagnato il 5,29% a 44,15 euro.🔗 Leggi su Lanazione.it

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