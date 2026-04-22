Il mondo della musica si prepara a salutare un artista che ha segnato profondamente il panorama rock, con una carriera che si è protratta per diversi decenni. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata senza preavviso, suscitando reazioni di sorpresa tra fan e addetti ai lavori. La sua voce e la sua chitarra sono stati protagonisti di molte hit che hanno attraversato generazioni, lasciando un’impronta duratura.

Il mondo della musica dice addio a uno dei suoi protagonisti storici, una voce e una chitarra che hanno attraversato decenni di rock lasciando un segno profondo. La notizia della sua scomparsa ha colpito fan e addetti ai lavori, riportando alla memoria brani diventati autentici classici. Un artista capace di reinventarsi, tra band leggendarie e una carriera solista di successo, contribuendo a definire un’epoca musicale. Il suo stile, riconoscibile e influente, ha accompagnato generazioni, rendendolo una figura centrale nella storia del rock internazionale. A scomparire è stato Dave Mason, morto all’età di 79 anni nella sua casa di Garnerville, in Nevada.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ha cambiato la storia della musica”. Ci lascia un mito, l’annuncio improvviso

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