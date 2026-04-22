GUIDA TV 22 APRILE 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la guida tv per la serata del 22 aprile 2026, con i programmi trasmessi su Rai, Mediaset, La7, Discovery e altre reti. La serata include diverse proposte, dai film alle serie, passando per programmi di intrattenimento e approfondimenti. Tra le trasmissioni in onda ci sono anche eventi sportivi e spettacoli vari. Per chi vuole giocare, c’è la possibilità di partecipare al toto share e indovinare gli ascolti serali.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:30 Sister Act 2 Porta a Porta Film Talk Show Rai2 21:30 00:00 Anche Stasera Tutto è Possibile Vite Sulla Linea di Confine Game Show Doc Rai3 21:20 00:00 Chi l’ha Visto? Tg3 Linea Notte Inchieste Notiziario Rete 4 21:35 00:55 Realpolitik Voce del Verbo Amore Talk Show Film Canale 5 21:55 01:35 Grande Fratello Vip Tg5 Reality Show Notiziario Italia 1 20:50 23:00 Atalanta-Lazio Coppa Italia Live Calcio Talk Show La7 21:15 23:40 Una Giornata Particolare R Barbero Risponde...🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - GUIDA TV 22 APRILE 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI Notizie correlate GUIDA TV 22 FEBBRAIO 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALICosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma... GUIDA TV 22 MARZO 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALICosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Guida Tv martedì 21 aprile 2026, cosa vedere stasera in tv; Stasera in TV: Film da vedere Martedì 21 Aprile, in prima serata; Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 22 aprile 2026; Arte in tv dal 19 al 25 aprile: Caravaggio, Kiefer e Borromini tra i protagonisti della settimana. Guida tv mercoledì 22 aprile 2026, cosa vedere stasera in tvTutto quello che c'è da vedere in tv mercoledì 22 aprile 2026, i film, le serie tv, i programmi dei principali canali ... dituttounpop.it I programmi TV di oggi 22 aprile 2026: film, reality show e calcioGuida ai programmi TV del 22 aprile 2026: Sister Act 2 su Rai 1, Grande Fratello Vip su Canale 5, Atalanta-Lazio su Italia 1 ... lopinionista.it Dalla guida assistita all’autonomia: una transizione graduale - facebook.com facebook Pallavolo A1F - Marcello Cervellin confermato alla guida di Bergamo, insieme a Milo Piccinini x.com