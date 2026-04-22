Grande Fratello Vip anticipazioni del 22 aprile | scontro fra nemiche il triangolo Renato-Lucia-Raul

Il 22 aprile va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, con numerosi colpi di scena e nomination che si preannunciano dure. Tra i momenti salienti ci saranno uno scontro tra due concorrenti ritenute nemiche e l’approfondimento di un triangolo formato da Renato, Lucia e Raul, con confronti e tensioni tra i partecipanti. La puntata promette di offrire molte emozioni e discussioni sulla convivenza nel reality.

Il 22 aprile va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip con nuovi colpi di scena, nomination durissime e tanti temi da affrontare. Come sempre a condurre lo show ci sarà Ilary Blasi che dallo studio dialogherà con i concorrenti all’interno della casa. Una casa in cui, sin dall’inizio del reality, non sono mancate liti e scontri accesi. Grande Fratello Vip puntata del 22 aprile, le anticipazioni. Ma cosa accadrà nella puntata del 22 aprile? Questa settimana la trasmissione guidata da Ilary Blasi è stata spostata dallo slot di martedì a quello di mercoledì. Uno spostamento realizzato per lasciare spazio alla finale di Coppa Italia Inter-Como.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Grande Fratello Vip, anticipazioni del 22 aprile: scontro fra nemiche, il triangolo Renato-Lucia-Raul Notizie correlate Grande Fratello Vip, bacio fra Lucia e Raul: Renato è superatoRoma, 20 aprile 2026 - Il personaggio di Lucia Ilardo non sarà ricordato dal pubblico del Grande Fratello Vip, meno che mai da quello televisivo in... Grande Fratello Vip, scontro furibondo tra Renato e LuciaClima sempre più teso nella Casa del Grande Fratello Vip, dove il rapporto tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi sembra ormai compromesso. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni del 17 aprile: la crisi delle regine e la prima finalista; Grande Fratello Vip, stasera nuovo appuntamento: tutte le anticipazioni; Grande Fratello Vip, anticipazioni: Lucia Ilardo contro tutti e tre ‘big’ a rischio provvedimenti. Sondaggi e chi esce stasera; Grande Fratello Vip, anticipazioni del 17 aprile: un televoto apre le porte della finale. Grande Fratello Vip, anticipazioni del 22 aprile: scontro fra nemiche, il triangolo Renato-Lucia-RaulIl 22 aprile va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip con nuovi colpi di scena, nomination durissime e tanti temi da affrontare. Come sempre a condurre lo show ci sarà Ilary Blasi che ... dilei.it Grande Fratello Vip, anticipazioni 22 aprile 2026: televoto decisivo, la finale slitta al 19 maggio. Bacio Raul-Lucia e lite Manzini-Elia nella notteAnticipazioni Grande Fratello Vip 22 aprile 2026: televoto tra Paola Caruso, Adriana Volpe e Mussolini. Finale spostata al 19 maggio. Bacio Raul-Lucia, lite Manzini-Elia, sondaggi con Volpe al 63% ... lifestyleblog.it Grande Fratello Vip, Renato Biancardi pensa di lasciare: “Sto male” Il Grande Fratello Vip arriva alla sua fase più intensa e, come spesso accade, le tensioni tra i concorrenti aumentano. Renato Biancardi ha vissuto momenti molto difficili, tra lacrime, urla e a - facebook.com facebook