Stasera, mercoledì 22 aprile 2026, va in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi. Durante l’appuntamento, verranno comunicate le nomination e si conosceranno i nominati per l’eliminazione. Sono attesi anche aggiornamenti sui sondaggi e sugli eliminati della settimana. La diretta si svolge in prima serata, con la presenza dei concorrenti ancora in gara nel reality.

Stasera, mercoledì 22 aprile 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata. Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta dell’undicesima puntata del 22 aprile, cosa succederà?. Mercoledì 22 aprile 2026 dalle ore 22.00 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. L’appuntamento, solitamente previsto per il martedì sera, è slittato come vi avevamo annunciato per lasciare spazio alla diretta della semifinale di ritorno Inter-Como di Coppa Italia 2026.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di mercoledì 22 aprile. Nomination, eliminati e sondaggi

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