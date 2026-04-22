Graduatorie ad esaurimento | ecco le GaE pubblicate per il 2026 28 e dove sono vuote

Sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento (GaE) relative al ciclo 202628. I documenti sono disponibili online e riguardano il personale docente interessato alle assegnazioni di ruolo e alle supplenze. Le liste forniscono informazioni su posizioni e disponibilità, con alcune sezioni ancora vuote. La pubblicazione riguarda sia il personale che ha ottenuto un ruolo stabile, sia chi cerca supplenze temporanee.

Graduatorie ad esaurimento GaE per il 202628: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. L'articolo Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 202628 (e dove sono vuote).🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 2026/28 (e dove sono vuote); GAE 2026/2028: ecco le graduatorie pubblicate utili per il 50% delle immissioni in ruolo. Tutti gli Avvisi degli USR (IN AGGIORNAMENTO); GAE 2026-2028, scelta sedi al via: date, modalità e istruzioni per i docenti; Graduatorie GAE 2026: scelta delle scuole dal 27 Aprile all'11 Maggio, ecco l'Avviso del Ministero. Graduatorie ad esaurimento 2026/28: nuovi posti disponibili dopo l’uscita degli elenchiSono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento (GaE) provvisorie per il biennio 2026/27 e 2027/28, aggiornate dagli Uffici Scolastici territoriali dopo le operazioni di revisione previste. Si tra ... msn.com Posti disponibili, l’elenco della GAE provvisorio con i posti vacantiInformati sui posti disponibili nelle graduatorie per il 2026/28 e le dinamiche che interessano il mondo dell'insegnamento. informazionescuola.it Fittizie attestazioni della residenza a Otranto e sedi societarie fantasma per scalare la graduatoria del bando del febbraio 2025 per l’assegnazione di posti barca nel porto. I DETTAGLI https://www.trnews.it/2026/04/22/otranto-irregolarita-nelle-graduatorie- - facebook.com facebook Graduatorie GPS 2026: gli Uffici Scolastici e le scuole polo sono alle prese con la valutazione delle domande presentate entro il 16 marzo. Non c'è ancora una data ultima per completare i lavori, ma certamente un controllo accurato di tutte le domande si… x.com