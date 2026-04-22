Giustizia l' addio del giudice Mazzara dopo 8 anni | Provincia più matura ma proteggiamo i ragazzi dai social

Dopo otto anni di servizio, il giudice Mazzara ha annunciato il suo addio alla magistratura. In un intervento pubblico, ha commentato i cambiamenti nella provincia, affermando che la comunità locale è diventata più matura rispetto al passato. Tuttavia, ha sottolineato la necessità di tutelare i giovani dagli effetti dei social media. La decisione di lasciare il ruolo arriva in un momento di riflessione sulle sfide della giustizia e della tutela sociale.

"Questa provincia è più matura rispetto a qualche anno fa, ma dobbiamo proteggere i ragazzi dai social". La giudice Wilma Angela Mazzara lascia dopo otto anni la presidenza della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento per assumere lo stesso incarico al palazzo di giustizia di Palermo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Nadia Comaneci cinquant'anni dopo il suo perfetto 10 alle Olimpiadi: «Quella ragazza di 14 anni è ancora dentro di me? Più matura, ma è ancora lì» Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: L'addio di Bisceglie ad Alicia Amoruso, morta a 12 anni schiacciata da un albero. In migliaia ai funerali: Vogliamo giustizia; Addio Cettino: Deruta piange il gatto ucciso a calci, l'Enpa chiede giustizia; USA-Iran: vincitori e perdenti - Vietare i social ai minori di 16 anni: soluzione o alibi?; Francia, il piano sovranità digitale accelera: addio a Windows nella PA entro l'autunno. Spazio a sistemi operativi open source. Dietro l’addio di Di Maio dal M5s c’è anche la scoperta del garantismo (almeno a parole)C’è anche un pezzo di giustizia, o meglio di strategia politica sulla giustizia, dietro la scissione di Luigi Di Maio dal Movimento 5 stelle: un allontanamento dalla tradizione più giustizialista e ... ilfoglio.it Referendum sulla Giustizia: vittoria del No, affluenza vicina al 60%Il lieve vantaggio del No secondo i primi exit poll, ma con un distacco non molto ampio, nel referendum sulla Giustizia è diventato una vittoria già un'ora dopo la chiusura dei seggi. Giorgia Meloni: ... vanityfair.it Alberto Balboni alla Giustizia al posto di Andrea Delmastro. E Giampiero Cannella sottosegretario alla Cultura. Sono questi, secondo quanto si apprende, i due nomi di Fratelli d’Italia scelti da Giorgia Meloni per completare la squadra di governo. x.com Diario Quotidiano cura di Vincenzo D'Andò Riforma della giustizia tributaria: disposizioni urgenti - facebook.com facebook