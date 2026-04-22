Nella casa del Grande Fratello Vip, si è scatenato un confronto tra i concorrenti dopo che una partecipante ha annunciato la volontà di lasciare il reality. La discussione è diventata immediatamente vivace, con alcune voci che hanno espresso sorpresa e altre che hanno cercato di convincerla a restare. Nel frattempo, un altro concorrente ha fatto un’affermazione che ha sorpreso gli altri, lasciando intendere che potrebbe uscire anche lui.

Programmi Tv, alla vigilia della diretta del Grande Fratello Vip, nella Casa si è aperto un confronto acceso dopo che Francesca Manzini ha riferito l’intenzione di lasciare il programma. La concorrente ha spiegato di voler compiere un gesto in favore di Paola Caruso, ritenendo che la coinquilina stia attraversando difficoltà economiche. Grande Fratello Vip: la proposta di Francesca Manzini prima della diretta. Secondo quanto emerso nella conversazione tra i concorrenti, Francesca Manzini si è detta pronta ad abbandonare il reality nella puntata imminente. La motivazione indicata sarebbe legata alla volontà di favorire la permanenza di Paola Caruso per ragioni economiche legate alla gestione delle spese per il figlio.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Fuori anche lei!”. GF Vip, la concorrente pronta a varcare la porta rossa. Ma Todaro gela tutti

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