Formazioni ufficiali Atalanta Lazio | le scelte di Palladino e Sarri per la semifinale di ritorno di Coppa Italia

Oggi si gioca la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Le formazioni ufficiali sono state annunciate dai due allenatori, con alcune variazioni rispetto alle precedenti partite. La sfida si svolge allo stadio di casa di una delle due squadre, con entrambe pronte a scendere in campo per la qualificazione alla finale. La partita è valida per il torneo della stagione 202526.

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