A Milano, nella sede di via Rosellini, si sono svolti incontri cruciali riguardanti il futuro della gestione della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La giornata ha visto protagonisti diversi rappresentanti che discutono delle modalità di nomina e delle strategie per la prossima presidenza. La riunione, iniziata questa mattina, si protrarrà per tutta la giornata, con l’obiettivo di definire gli aspetti principali della corsa al comando.

A Milano, nella sede di via Rosellini, si è aperta una maratona di incontri decisivi che disegna i contorni della prossima presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Giovanni Malagò ha trascorso circa due ore con i vertici della Lega Serie A, prima di spostarsi per un confronto con il presidente della Lega B, Paolo Bedin, in un clima di consultazioni che punta a definire le basi per le elezioni del 22 giugno prossimo. Il movimento tattico verso la candidatura di Malagò è iniziato proprio con l’incontro con i club del massimo campionato, dopo che Aurelio De Laurentiis ha espresso il suo sostegno esplicito al dirigente, sottolineando come nessuno sia più adatto di lui per gestire il calcio nazionale e manifestando invece scetticismo nei confronti dell’operato di Abete.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - FIGC, maratona di Malagò a Milano: si decide la corsa al potere

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