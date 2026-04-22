Festa di Primavera ad Acicastello ed Acitrezza

Dal 25 aprile al 31 maggio, nella Riviera dei Ciclopi, si svolgerà la Festa di Primavera ad Acicastello e Acitrezza. L’evento propone un programma di musica, spettacoli e iniziative culturali che coinvolgeranno le comunità locali e i visitatori. Durante questo periodo, i due borghi saranno animati da colori e attività dedicate alla stagione primaverile. La manifestazione si inserisce nel calendario annuale di eventi delle località costiere, attirando pubblico da diverse zone.

Torna la Primavera nella Riviera dei Ciclopi. Un calendario ricco di eventi, musica e colori che animerà i nostri borghi dal 25 aprile al 31 maggio. Tra il fascino millenario di Piazza Castello e l'incanto del Lungomare di Aci Trezza, otto appuntamenti imperdibili per grandi e piccini. .🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Migliori friggitrici ad aria con la Festa delle offerte di Primavera AmazonVediamo quali sono le migliori friggitrici ad aria in offerta con la Festa della offerte di Primavera su Amazon. Ad Acervia va in scena "Aspetta primavera, Bandini. festa per John Fante", con Sandro Fabiani e Rudy ValentinoProsegue il cartellone della stagione di prosa del Teatro Misa promossa dal Comune di Arcevia in collaborazione con il Centro di produzione teatrale... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Festa di Primavera 2026; Festa di primavera a Ponte a Egola; Festa di Primavera a Solaro: via Mazzini si anima tra mercatini e sapori; Festa di Primavera in Piazza del Carmine. ‘Festa di PrimaVera’ ad Aquilea: un mix di sapori, natura e musicaSabato (25 aprile), allo spazio della Sagra della zuppa, si celebra l’arrivo della primavera con una giornata all’insegna della convivialità Sabato (25 aprile) sboccia la primavera ad Aquilea. Al via ... luccaindiretta.it Festa di primavera a Villafranca PadovanaVillafranca Padovana si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la 26esima Festa di Primavera, organizzata dall’associazione Amici di Radio Base 101. Un evento che negl ... padovaoggi.it TELE ONE. . Festa di Primavera ad Altavilla Milicia - facebook.com facebook