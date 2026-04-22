Flavio Montrucchio e Valentina Bisti condurranno la trasmissione Estate in diretta, secondo quanto annunciato di recente. La scelta dei conduttori è stata comunicata insieme alle novità del palinsesto stagionale. La trasmissione andrà in onda durante il periodo estivo, con un nuovo assetto e contenuti aggiornati. La decisione di affidare loro la conduzione è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali.

Flavio Montrucchio e Valentina Bisti sono stati scelti come conduttori dell'Estate in diretta: ecco tutte le novità del palinsesto Erano circolati diversi rumors ma adesso è sicuro: alla conduzione diEstate in direttaci sarannoFlavio Montrucchio e Valentina Bisti.Dagospiaaveva anticipato che la Rai stava cercando di capire chi affiancare al conduttore dagli occhi azzurri e in ballo c’erano due giornaliste Rai:Valentina Bisti e Emma D’Aquino.Alla fine ad avere avuto la meglio pare sia stata proprio la prima. Niente da fare perEmma D’Aquinoche, oltre al Tg1, non ha avuto più incarichi dopoSabato in diretta. Da una parte abbiamoFlavio...🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Estate in diretta, Flavio Montrucchio e Valentina Bisti alla conduzione

Che caos in Rai: Montrucchio a mani vuote, Elisa Isoardi in panchina, Greco non decolla

Notizie correlate

Estate in diretta, Montrucchio alla conduzione affiancato da D’Aquino o BistiNovità in vista in Rai,Dagospiarivela che si sta lavorando al palinsesto estivo e per l’occasione si sta pensando adEstate in diretta, se l’anno...

Estate in diretta, conduzione al femminile D’Aquino e Bisti: fuori MontrucchioDue giorni fa la notizia secondo cuiEstate in diretta sarebbe stato condotto da Flavio Montrucchio e Emma D’Aquino.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: I palinsesti estivi della Rai: Flavio Montrucchio la spunta a Estate in diretta, fuori Elisa Isoardi; La Rai dell'estate 2026, da Flavio Montrucchio a Carolina Rey: il day-time è blindato. Ma c'è una star beffata all'ultimo minuto; Il palinsesto estivo 2026 della Rai: Elisa Isoardi esclusa, Montrucchio batte Valentina Bisti; La Rai che verrà: Alberto Angela, firma vicina (dopo le scintille). Montrucchio promosso e svolta Diaco dopo Mara Venier.

I palinsesti estivi della Rai: Flavio Montrucchio la spunta a Estate in diretta, fuori Elisa IsoardiSi formano i palinsesti estivi di Rai1. Flavio Montrucchio approda a Estate in Diretta con Emma D’Aquino. Doccia fredda, invece, per Elisa Isoardi: l’allungamento di Bar Centrale salta per motivi di b ... fanpage.it

Estate in Diretta, Flavio Montrucchio beffato sul gong: la Rai sceglie una conduttrice a sorpresa. Chi èCaos intorno la conduzione della prossima edizione de L’Estate in Diretta: si va verso una doppia conduzione al femminile, perché ... libero.it

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio hanno festeggiato i 18 anni della figlia Mya sui loro canali social hanno condiviso alcune foto e video della maxi festa e un messaggio d'amore per la loro piccola donna oramai diventata grande: "Oggi sei una donna, pron - facebook.com facebook

CANDELA FLASH! LA GIORNALISTA DEL TG1 EMMA D'AQUINO E FLAVIO MONTRUCCHIO VERSO LA CONDUZIONE DI... x.com